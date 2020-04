Renforcement du dispositif de soutien aux entreprises impactées par la crise du Covid19

Actualité

Communiqué de presse

Afin de répondre au mieux aux différentes préoccupations des acteurs économiques régulièrement concertés par le Gouvernement Princier, il a été décidé de faire évoluer le dispositif de soutien aux entreprises. L’objectif du Gouvernement est de tout mettre en œuvre pour soulager autant que possible l’impact économique de la crise sanitaire.

TRESORERIE DES ENTREPRISES

Afin d’apporter une meilleure réponse aux attentes des commerçants, artisans et entreprises éprouvant des difficultés de trésoreries, le Gouvernement Princier s’était engagé à garantir d’éventuels crédits sollicités auprès des banques. Désormais, la durée de ces prêts pourra être prolongée et le différé d’amortissement pourra être étendu, tout en continuant de bénéficier de la garantie de l’Etat et de la bonification des intérêts.

AIDES SUBVENTIONNEES

Sur le plan des aides directes, le Gouvernement a mis en place le 3 avril dernier, le Revenu Minimum Extraordinaire (RME), d’un montant forfaitaire de 1800€, destiné, dans certaines conditions, aux personnes physiques exerçant en nom propre, une activité professionnelle autorisée en Principauté.

Pour compléter concrètement ce dispositif, et plus particulièrement pour venir en aide, de manière urgente, aux petites entreprises (TPE) de la Principauté, exercées sous forme de société, le Gouvernement Princier crée également l’Aide aux Petites Sociétés » (APS), pour le même montant forfaitaire de 1800€.

Il s’agit de deux mesures exceptionnelles de subvention, dont la perception n’empêche pas les bénéficiaires d’avoir recours au Fonds de Garantie Monégasque, en se rapprochant de leur établissement de crédit.

Le dispositif global mis en place depuis le début de la crise par le Gouvernement, se veut évolutif et réactif, l’objectif principal de ces mesures étant de préserver le tissu économique monégasque et de faire face aux enjeux économiques et sociaux de la Principauté.

Le détail de ces différentes mesures est consultable sur le site internet du Service Public Entreprises, régulièrement mis à jour par les Services de l’Etat spe.gouv.mc - Covid19.