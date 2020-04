Un déficit record de 477,3 M€ pour maintenir l’économie nationale à flots

Actualité

Communiqué de presse

©Direction de la Communication - Manuel Vitali

Après le vote d’un premier budget rectificatif 2020 hier soir par le Conseil National, Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie, est revenu avec la presse sur l’aspect « exceptionnel et historique » de l’adoption d’un tel budget en déficit.

« Dans un pays où le budget est généralement voté à l’équilibre, où le dernier épisode déficitaire remonte à la période 2009-2011 suite à crise mondiale (200 M€ répartis sur trois ans), on parle ici de près de 350 M€ d’excédents de dépenses… sur 3 mois ! » a souligné le Conseiller de Gouvernement-Ministre.

Ce déficit record qui avoisine les 500 M€ équivaut à un tiers du budget global de la Principauté et à un quart des réserves disponibles du Fonds de Réserve Constitutionnel (FRC). Même s’il est globalement doté d’un montant total de 5,5 Milliards d’euros, le FRC ne compte que pour un peu plus de 2 milliards de liquidités mobilisables. Il convient donc d’être « prudent et pragmatique dans les choix budgétaires qui nécessiteront de puiser dans ce Fonds de réserve. Il est le patrimoine de tous les Monégasques. Il faut le gérer avec intelligence, parcimonie et de manière vertueuse » a précisé le Conseiller de Gouvernement en charge des Finances.

Le Conseiller-Ministre a également indiqué que, dans sa période de crise, « chaque mois, l’Etat injectait 75 M€ (1/3 dans les aides aux sociétés, 2/3 pour financer le chômage total temporaire renforcé (CTTR)), auxquels il faut ajouter les aides indirectes aux sociétés, jusqu’à 50 M€, par le biais des prêts des établissements bancaires soutenus par l’Etat ».

Pour faire face à cette nouvelle donne budgétaire, Jean Castellini a évoqué les options suivantes :