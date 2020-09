Un plan de relance de 75 M€ ciblé, pragmatique et évolutif

Actualité

Communiqué de presse

Ce matin, le Ministre d’Etat S.E.M Pierre Dartout, entouré des Conseillers de Gouvernement Didier Gamerdinger et Jean Castellini, a dévoilé devant la presse le plan de relance économique élaboré par le Gouvernement princier, en concertation avec le Conseil National et les partenaires sociaux.

« Cette enveloppe de 75 M€, soumise au vote du Conseil National, va permettre un plan de relance ambitieux et réaliste, dans un contexte de vigilance et de mobilisation où le Gouvernement doit tenir un équilibre entre les contraintes sanitaires et les mesures de relance » a déclaré le Ministre d’Etat.

Ce plan de relance repose sur quatre axes :

- Le « Fonds Vert national » est destiné à accélérer la transition énergétique voulue par S.A.S le Prince Souverain.

- Le « Fonds Bleu » destiné à aider les entreprises monégasques dans leur transformation digitale et à créer une économie numérique à Monaco.

- Le « Fonds Blanc » destiné à soutenir l’activité du bâtiment et de la construction en Principauté.

- Le « Fonds Rouge et Blanc » destiné à soutenir le commerce local et le pouvoir d’achat en Principauté.

Parmi les autres mesures sociales et économiques fortes, citons la prolongation du CTTR et de l’exonération partielle des charges patronales jusqu’en octobre, la prolongation du travail à distance jusqu’en décembre et le maintien du dispositif de la CARE jusqu’en décembre.