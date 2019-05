Centre Scientifique de Monaco : Retour de mission en Antarctique

Actualité du thème "L'Environnement"

Le Dr Céline Le Bohec, Biologiste, Chargée de Recherche au CNRS ©Direction de la Communication/Manuel Vitali

Jeudi 9 mai, le Centre Scientifique de Monaco (CSM) et l’association des amis du CSM ont organisé une conférence au Lycée Technique et Hôtelier de Monaco sur le thème « Retour de mission en Antarctique ».

Les Drs Céline Le Bohec, Biologiste, Chargée de Recherche CNRS, Victor Planas-Bielsa, Mathématicien, Chargé de Recherche CSM et Yvon Le Maho, Directeur de Recherche CNRS Émérite et membre de l’Académie des Sciences (et Président du Conseil d’Administration de l’Institut Paul-Emile Victor) ont présenté leurs travaux, les techniques innovantes développées pour étudier les populations de manchots et la vie en station de recherche en Antarctique.

Chaque année les chercheurs du Département de Biologie Polaire du CSM effectuent des missions en Antarctique en partenariat avec le CNRS et les Instituts polaires français et allemand. Les données collectées sur le terrain visent à protéger les manchots, notamment par la mise en place d’aires marines protégées, et par conséquent à préserver la biodiversité et les écosystèmes polaires.

Cette conférence a également été l’occasion de présenter l’association des Amis du CSM dont le projet est de promouvoir la culture scientifique en Principauté par l’organisation d’événements scientifiques réguliers et de soutenir la recherche qui est réalisée au CSM.