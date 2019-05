Des gobelets écologiques, recyclables et réutilisables en pole position aux abords du Grand Prix de Monaco

Actualité du thème "L'Environnement"

C’est avec le soutien de la Direction de l’Environnement, de la Mairie de Monaco et de l’Automobile Club de Monaco (ACM), que l’entreprise monégasque Monacup’Green va créer pour la première fois des gobelets écologiques, recyclables, réutilisables et lavables à l’occasion du Grand Prix de Formule 1 de Monaco.

Permettant de sensibiliser le public au respect de l’environnement, ces gobelets, aux couleurs du Grand Prix en accord avec l’ACM, seront identiques pour tous les établissements qui l’adopteront et qui appliqueront le principe connu de la consigne : son montant est fixé à deux euros que le consommateur récupèrera au moment de rendre son gobelet. Ils seront à taille unique servant à la fois pour la pinte et demi-pinte.

Originalité du concept : une chaîne de lavage/séchage sera mise en place non loin du circuit afin de récupérer les gobelets sales et réapprovisionner les établissements en gobelets propres. Ce concept, nouveau pour la Principauté, a déjà fait ses preuves dans les plus grandes manifestations en France et en Europe (Roland-Garros, 24 heures du Mans, Coupe d’Europe de Football, Coupe du Monde de Rugby, ...).

Rappelons que, dans le cadre de la politique de réduction des déchets plastiques menée par le Gouvernement, la Direction de l’Environnement recherche et encourage les substitutions aux gobelets en plastique à usage unique, distribués lors des événements en Principauté. Pour mémoire, cette politique est mise en œuvre depuis 2015, au travers d’un plan d’actions comprenant : l’interdiction des sacs plastiques à usage unique en 2016, des pailles et touillettes en plastique au 1er janvier 2019, des gobelets, couverts et assiettes en plastique à partir du 1er janvier 2020. A noter que la Direction de l’Environnement travaille également sur les substitutions qui pourraient être mises en œuvre pour les plats à emporter en plastique à usage unique.

Dans le cadre des opérations « Commerce Engagé » et « Restaurant Engagé », les différentes substitutions à ces plastiques à usage unique sont proposées aux commerçants de la Principauté pour les accompagner dans ces bonnes pratiques.