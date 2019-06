L’IM2S s’engage dans la transition énergétique de la Principauté

Actualité du thème "L'Environnement"

Dépêche

De gauche à droite : Annabelle Jaeger-Seydoux, Directrice de la Mission pour la Transition Energétique, Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement - Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, Gérard Luccio, Directeur de l’IM2S, Céline Caron, Président Délégué du Conseil d’Administration de IM2S et Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement - Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. ©Direction de la Communication / Stéphane Danna

Gérard Luccio, Directeur de l’Institut Monégasque de Médecine du Sport (IM2S), a signé ce mercredi 5 juin la Charte d'engagement du Pacte National pour la Transition Energétique.

L’événement s'est déroulé en présence de Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement - Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement - Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, et son Directeur Général, Valérie Viora-Puyo, Annabelle Jaeger-Seydoux, Directrice de la Mission pour la Transition Energétique (MTE) et Céline Caron, Président Délégué du Conseil d’Administration de IM2S.

Marie-Pierre Gramaglia a salué, lors de sa prise de parole, les efforts réalisés par l’établissement : « Je vous encourage dans votre forte volonté de réduire vos déchets, tant plastiques - en l’éliminant au maximum des plateaux repas, par exemple - qu’en travaillant sur le traitement de vos Déchets d’Activité de Soin à Risque Infectieux (DASRI) ».

« Il faut remercier l’IM2S qui doit non seulement satisfaire aux impératifs de sécurité sanitaire, mais aussi être toujours plus performant vers une transition Énergétique intelligente » a souligné Didier Gamerdinger.

A noter que la MTE organisera une journée de sensibilisation à la transition énergétique pour les 104 employés de l’établissement. L’objectif : que le Pacte National devienne une démarche partagée et engageante pour toutes les équipes de l’IM2S.

Toutes les infos sur la transition énergétique de la Principauté :

www.transition-energetique.gouv.mc