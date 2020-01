La Force Publique s’engage pour la transition énergétique de Monaco

Actualité du thème "L'Environnement"

La Force Publique, représentée par le Colonel Tony Varo, son Commandant Supérieur, adhérait ce mercredi 22 janvier au Pacte National pour la Transition Energétique, en présence de S.A.S. le Prince Souverain, de Mme Marie-Pierre Gramaglia et M. Patrice Cellario, respectivement Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, l’Environnement et l’Urbanisme, et Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, de Mme Annabelle Jaeger-Seydoux, Directeur de la Mission pour la Transition Énergétique (MTE).

La Force Publique est la 100ème entité à signer le Pacte National pour la Transition Energétique. Entouré du Lieutenant-Colonel Norbert Fassiaux, Chef du Corps des Sapeurs-Pompiers et du Commandant Gilles Convertini, Chef du Corps des Carabiniers du Prince, le Colonel Tony Varo signait au nom des deux Corps placés sous son autorité.

En écho à cette adhésion, Anthony de Sevelinges, Chef du Service de Maintenance des Bâtiments Publics (SMBP), procédait par ailleurs à une présentation de l’installation des panneaux photovoltaïques mis en place dernièrement sur le toit de la Caserne de Fontvieille. Pour illustrer ses propos, un écran permettait de suivre, en temps réel, la production d’énergie des panneaux, directement réinjectée dans les installations électriques du bâtiment.

Lors de sa prise de parole, Marie-Pierre Gramaglia, rappelant que « les défis sont à la hauteur de l’urgence climatique », a salué la volonté de la Force Publique en matière de transition énergétique : « L’engagement des Carabiniers du Prince et des Sapeurs-Pompiers est un signal fort, d’autant que je sais que votre motivation est grande et qu’elle ne date pas d’aujourd’hui ».

Avec 271 militaires engagés collectivement et individuellement, lesquels entraineront également dans cette dynamique les 170 familles et 200 enfants concernés, l’ampleur de l’engagement de la Force Publique, à l’image des actions menées, est tout à fait significative.

Parmi celles déjà mises en place, citons notamment :

Une « transition » vers les véhicules écologiques, entamée de longue date

Le tri des déchets en place dans les 4 casernes, accompagné d’ateliers de sensibilisation réguliers menés par la SMA

Le dispositif WIT (suivi des consommations énergétiques mis en place par le SMBP) dans les 4 bâtiments

Une réutilisation efficace des matériaux de chantier

Un intérêt fort et tangible pour les énergies renouvelables.

Par cette adhésion au Pacte National, la Force Publique s’engage également à réduire le nombre de bouteilles en plastique utilisées, lesquelles seront prochainement remplacées, dans les bureaux, par des fontaines et des gourdes, et à mettre en place une formation sur l’éco conduite pour les véhicules thermiques. Chaque Corps a par ailleurs nommé un « référent énergie » qui prendra en charge le suivi des consommations sur WIT. Enfin, plusieurs ateliers de sensibilisations MTE sont prévus en février et se poursuivront tout au long de l’année.

La MTE en quelques chiffres-clés :

- 1 Équipe de 9 personnes

- 3 années d’existence

- Une cinquantaine d’événements comptabilisés pour 2019

- Près de 1.200 signataires du Pacte National pour la transition énergétique

- 100 entités adhérentes, lesquelles représentent plus du quart des salariés de Monaco, soit une superbe opportunité de mobilisation de la communauté monégasque.

Toutes les infos sur la transition énergétique de la Principauté : www.facebook.com/MTEMonaco et transition-energetique.gouv.mc

