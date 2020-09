La Principauté célèbre la Semaine Européenne de la Mobilité 14 au 20 septembre 2020

Actualité du thème "L'Environnement"

Dépêche

©Direction de la Communication/Manuel Vitali

Dans le cadre de la 19ème édition de la Semaine Européenne de la Mobilité ayant pour but de sensibiliser les citoyens européens à de nouveaux comportements de déplacements, plusieurs initiatives et actions sont proposées ou mises en place par le Gouvernement Princier :

• Lundi 14 septembre : Célébration des 20 ans de la Gare de Monaco La Gare de Monaco-Monte-Carlo fête ses 20 ans en développant des services et équipements en phase avec les enjeux d’éco-durabilité et digitaux de la Principauté.

• Mercredi 16 septembre : Journée du transport public avec gratuité des bus de la Compagnie des Autobus de Monaco.

• Vendredi 18 septembre : Lancement officiel de l’application Klaxit en Principauté Une nouvelle offre de covoiturage, particulièrement adaptée aux déplacements domicile – travail. Cette expérimentation d’un an est portée conjointement par la Mission pour la Transition Energétique, la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité et la Délégation Interministérielle de la Transition Numérique.

• Dimanche 20 septembre : « Dimanche à vélo » Le quartier du Port sera partiellement fermé à la circulation (boulevard Albert 1er, une partie de l’avenue JF Kennedy et route de la Piscine). Petits et grands pourront s’y retrouver à pied, à vélo, en skateboard, en trottinette… de 10 à 18h.