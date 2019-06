La Principauté s’associe au réseau BreatheLife

Actualité du thème "L'Environnement"

Dépêche

©Direction de la Communication / Stéphane Danna

Dans le cadre de la « Journée Mondiale de l’Environnement » dédiée cette année à la pollution de l’air, Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement - Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme et Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement - Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, ont signé conjointement, au nom du Gouvernement Princier, la lettre d’adhésion au réseau BreatheLife de l’Organisation Mondiale de la Santé.

En octobre 2018, S.A.S. le Prince Albert II a annoncé que la Principauté de Monaco s’associait à la campagne BreatheLife, menée par l’OMS, l’ONU-Environnement et la Coalition pour le climat et l’air pur (CCPA). Cette initiative a pour ambition de mobiliser l’ensemble des acteurs afin de réduire l'impact de la pollution de l'air sur notre santé.

En adhérant au réseau BreatheLife, Monaco s’engage à améliorer la qualité de l’air, en atteignant les objectifs fixés par l’Organisation Mondiale de la Santé d’ici 2030, notamment en favorisant l’utilisation des véhicules propres, en réduisant les émissions provenant des bâtiments, liées au chauffage ou à la climatisation, en limitant les tonnages de déchets incinérés et en favorisant les énergies alternatives telles que la thalassothermie.

Marie-Pierre Gramaglia a déclaré : « L’on voit bien la convergence entre les actions conduites dans le cadre de la Transition Energétique sur la mobilité, les déchets et l’énergie et les objectifs de santé dans la lutte contre la pollution de l’air ».

« Il ne s’agit plus aujourd’hui de se demander si la pollution atmosphérique a un impact sur la santé, il s’agit d’agir de manière déterminée pour un air plus sain. Chacun doit y prendre part. » a précisé Didier Gamerdinger.