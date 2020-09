Un nouveau téléservice pour demander une aide à l’achat d’un véhicule écologique

Pour mémoire, pour les véhicules quatre-roues émettant moins de 21 g/km de CO2, l’aide s’élève à 30% du prix de base TTC du véhicule, hors option, avec un plafond à 10000 Euros. Quant aux véhicules hybrides, ils bénéficient d’une prime forfaitaire s’élevant à 6000 € pour les véhicules émettant de 21 à 50g/km de CO2, 5000 € pour ceux émettant 51 à 60 g/km de CO2 et 3000 € pour les véhicules émettant de 61 à 110 g/km de CO2. De plus, afin d’inciter les chauffeurs de taxis et les sociétés de grande remise à se doter, dans le cadre de leur activité, de véhicules plus vertueux, ces derniers peuvent bénéficier d’une aide forfaitaire complémentaire de 3000 euros, qui vient s’ajouter à l’aide décrite ci-dessus. En outre, pour les vélos à assistance électrique, d’une puissance inférieure ou égale à 250 W et non immatriculés, dont les propriétaires résident en Principauté, il est octroyé une subvention qui s’élève à 30 % du prix d’achat TTC du véhicule, hors option, plafonnée à 400 euros. Les vélos à assistance électrique immatriculés et d’une puissance supérieure à 250 W bénéficient de l’aide à l’achat allouée aux deux-roues, tricycles et quadricycles électriques qui s’élève à 30% du prix de base TTC du véhicule, avec un plafond de 3000 €. Pour les deux-roues hybrides émettant 45 g/km de CO2 maximum, la prime est de 800€. Pour les véhicules ouvrant droit à récupération de TVA, l’aide à l’achat est calculée sur le prix de base Hors Taxe.