Véhicules électriques : « MONACO ON » vous facilite la charge

De gauche à droite : Gilles Manera, « Section Exploitation » du Service des Parkings Publics, Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement - Ministre de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, Annabelle Jaeger-Seydoux, Directeur de la Mission pour la Transition Energétique et Jean-Luc Puyo, Directeur de l’Aménagement Urbain. ©Direction de la Communication/Stéphane Danna

Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement - Ministre de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, s’est rendue dans le Parking du Portier afin de découvrir la station-service électrique et son nouvel habillage « MONACO ON ». Les emplacements dédiés à la recharge des véhicules électriques sont désormais repérables à leur teinte jaune vif.

En août 2020, le nombre de véhicules électriques ou hybrides du parc monégasque s’élevait à près de 7 % du parc. Les besoins de charge se multiplient tout comme la puissance de charge nécessaire. Une prise classique dont le plafond est fixé à 25 kWh, équivaut à deux fois moins que la capacité de la dernière Zoé et près de quatre fois moins que les capacités de véhicules haut de gamme.

Le Gouvernement remplace progressivement, au sein des parkings publics et en voirie, les prises en libre-service par des stations-service électriques regroupant plusieurs bornes. L’objectif : répondre à une demande de recharge plus puissante, plus rapide et disponible pour le plus grand nombre. Les parkings du Casino, du Grimaldi Forum et du Portier sont déjà équipés ; celui du Centre Commercial de Fontvieille le sera prochainement. Au total, 91 bornes de charge rapide sont installées ou en cours d’installation (71 bornes 7kva et 20 bornes 22 kva). En voirie 9 sites offrent : 11 bornes de recharge rapide, 7 bornes de recharge semi-rapide et 4 bornes de recharge lente.

Les prises étaient déjà gratuites et faciles d’utilisation ; les bornes seront plus performantes et facilement identifiables.

Le déploiement se poursuivra dans les prochaines semaines sur la voie publique, via des zones dédiées, gratuites et facilement accessibles (à proximité des commerces et lieux très fréquentés). Tout comme dans les parkings publics, les bornes en voirie seront donc, à terme, habillées d’un nouveau graphisme jaune qui les rendra plus visibles.

Marie-Pierre Gramaglia le rappelle : « Les véhicules écologiques sont à privilégier dans un espace urbain tel que le nôtre. C’est dans cette perspective que le Gouvernement développe aujourd’hui un réseau toujours plus large et performant de bornes de recharge, qui sont progressivement relookées afin d’être remarquées plus facilement, grâce à la marque MONACO ON ».

Pour mémoire, depuis 1994, le Gouvernement princier mène une politique particulièrement incitative en faveur de l’électromobilité : prime à l’achat, charge gratuite, réduction sur l’abonnement dans les parkings publics, gratuité du stationnement en surface et de l’estampille annuelle d’immatriculation, sont des mesures visant à encourager leur utilisation. Pour accompagner leur progression dans le parc automobile, près de 1 000 points de charge gratuits (4 et 2 roues) sont, à ce stade, disponibles dans les parkings publics de la Principauté. 11 points publics de recharge rapide sont sur la voirie. Tout résident monégasque se situe à moins de

300 m d’un point de charge public, gratuit.

Le déploiement des bornes de charge des véhicules électriques se poursuit donc.

