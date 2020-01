Assemblée Générale annuelle du Tribunal du Travail

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Mercredi 15 janvier, le Tribunal du Travail a tenu son Assemblée Générale annuelle qui réunit tous les membres nommés paritairement du Collège des Employeurs et de celui des Salariés.

Cet organisme, qui relève administrativement du Département des Affaires Sociales et de la Santé, est constitué de 48 membres : 24 représentant les employeurs et 24 représentant les salariés, le Président et le Vice-Président étant élus tous les trois ans.

Existant depuis plus de 74 ans, cette institution contribue à la résolution de conflits entre employeurs et salariés du secteur privé ou des conflits collectifs du travail.

Lors de cette Assemblée Générale annuelle, M. Karim Tabchiche, l’actuel Président, s’est félicité du travail accompli durant l’année 2019 où près de 95 dossiers ont pu être traités.

Il a notamment remercié de son écoute le nouveau Directeur des Services Judiciaires, M. Robert Gelli, « qui a eu la gentillesse de visiter les locaux du Tribunal et de s’entretenir avec l’ensemble du secrétariat ».

À l’issue de l’Assemblée Générale, Karim Tabchiche, et le Vice-Président, Michel Gramaglia, ont accueilli les autorités* qui viennent traditionnellement clôturer cette Assemblée à l’orée de la nouvelle année.

*On notait la présence de : Robert Gelli, Directeur des Services Judiciaires, Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Valérie Viora-Puyo, Directeur Général du Département des Affaires Sociales et de la Santé, Michel Soriano, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement, Muriel Dorato-Chicouras, Vice-Président de la Cour d’appel, Caroline Rougaignon-Vernin, Présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental, Pascale Pallanca, Directeur de la Direction du Travail.