Palmarès du Concours photographique RAMOGE "L’homme et la mer"

Lancé en juin 2018, sous les auspices de la Fédération Internationale de l’Art Photographique, (FIAP) par l’Accord RAMOGE, le concours photographique sur le thème "L’Homme et la Mer" a désigné ses lauréats. Le jury, composé d'un représentant du Ministère français de la Transition Ecologique et Solidaire, de la Direction de la Communication du Gouvernement monégasque et de la FIAP, a délibéré et décerné, cette année, les prix suivants :

1 er Prix : Caterina Bruzzone pour sa photo intitulée " Le questioni di Nervi";

L’Accord RAMOGE félicite les lauréats et remercie tous les candidats pour leur participation et leur créativité.

Les photographies primées :

1er Prix : "Les questionnements de Nervi " par Caterina Bruzzone - Nervi (Province de Gênes)

Ce restaurant historique construit en 1913, rénové dans les années 30, fermé en 2012, laissé à l'abandon jusqu'aujourd’hui et actuellement en cours de rénovation pour accueillir un hôtel 4 étoiles, témoigne de la valse-hésitation entre la mer et l'occupation humaine. Cette photo a été retenue comme le meilleur cliché pour le bel effet qu’il produit, en parfaite cohérence avec le thème, et l’excellent timing de la prise de vue.

2ème Prix : "Même Cotylorhiza peut être un mannequin " par Matei Cucu - Cap-Taillat (au sud de la presqu’île de Saint Tropez)

Ce cliché montre que les hommes retournent de temps à autre à la mer pour lui rendre hommage et écouter ses récits, et qu’il leur arrive de rencontrer des personnages étonnants, comme la Cotylorhiza tuberculata, plus communément appelée "méduse œuf au plat". Cette photo est techniquement très réussie et laisse une impression agréable. On ne peut que regretter que, dans la partie supérieure, les palmes aient été tronquées.

3ème Prix : "Mi air-mi eau Monaco " par Jean Lou Ferretti – Tombant coralligène Musée océanographique de Monaco

La composition de cette image est très équilibrée et répond parfaitement au thème en illustrant un point de jonction entre les deux mondes.

Contacts : Secrétariat de l’Accord RAMOGE +377 98 98 42 29

contact@ramoge.org - www.ramoge.org - Twitter: @ramoge_21 - Facebook: Ramoge