Participation d’une délégation monégasque à la 64e Conférence générale de l’A.I.E.A.

Une délégation monégasque, conduite par Mme Isabelle Rosabrunetto, Directeur Général du Département des Relations Extérieures et de la Coopération, a pris part aux travaux de la 64e Conférence générale de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (A.I.E.A.), qui s’est déroulée, à Vienne, du 20 au 25 septembre 2020.

Cette Conférence avait pour objectif de fixer le cadre du travail de l’A.I.E.A. pour l’année à venir et de discuter et d'adopter des résolutions sur la sûreté et la sécurité nucléaires, sur le renforcement de l’efficacité des garanties ou sur l’amplification des activités de l’Agence concernant la science et la technologie.

Lors de son allocution en séance plénière, Mme Rosabrunetto a félicité l’Agence pour le maintien de ses activités durant la pandémie et a fait part de la nécessité de renforcer le rôle de l’A.I.E.A. dans le développement des applications pacifiques de l’énergie nucléaire, notamment au service de la protection de la planète ou de la santé mondiale. Elle a également rappelé que la Principauté accueillait sur son territoire des laboratoires de l’A.I.E.A. depuis près de 60 ans.

En marge de la Conférence, la délégation monégasque a pris part à plusieurs événements parallèles dont l’un consacré à une initiative de l’A.I.E.A., lancée en 2019, visant à accroître l'accès aux soins vitaux aux femmes issues de pays à faible et moyen revenu, atteintes d’un cancer, en particulier ceux du sein ou du col de l’utérus. Le Gouvernement Princier est partenaire de cette initiative à travers son soutien au Programme PACT de l’A.I.E.A. en faveur du développement de la cancérothérapie.