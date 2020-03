Covid-19 : le Gouvernement princier met en place un « Centre de suivi des patients à domicile »

Actualité

Communiqué de presse

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre en charge de la santé, Didier Gamerdinger, à la rencontre des équipes du Centre de suivi des patients à domicile. ©Direction de la Communication / Manuel Vitali

Conformément au principe retenu en Principauté de Monaco par les autorités sanitaires, seuls les patients fortement symptomatiques au covid-19 sont hospitalisés.

Les personnes présentant peu de symptômes sont invitées à se confiner à domicile tout en étant suivies médicalement.

Cette organisation a pour but de ne pas surcharger les structures hospitalières et d’assurer une prise en charge de ces patients en ville, de manière fluide et confortable pour eux.

Afin d’accompagner ces personnes peu symptomatiques, le Gouvernement princier a mis en place un Centre de suivi des patients à domicile. Cette cellule, qui prend contact directement avec les patients concernés, a pour mission de veiller à leur confort et de répondre aux demandes d’aides médicales et logistiques. Le patient suivi a la possibilité d’entrer en contact avec cette cellule à tout moment.

Les équipes sont composées de personnels de la Direction de l’Action Sanitaire, de médecins, d’assistants sociaux, de bénévoles de la Croix-Rouge monégasque, de secrétaires médicales du CHPG et de psychologues.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre en charge de la santé, Didier Gamerdinger, a rencontré les équipes pour faire un bilan d’étape. Actif depuis ce 23 mars, le Centre de suivi des patients à domicile s’occupe aujourd’hui de 47 patients.