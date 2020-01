Le Ministre d’Etat a présenté les vœux du Gouvernement à l’Administration

Actualité

Dépêche

Mercredi 8 janvier, Serge Telle, Ministre d’Etat, entouré de Georges Lisimacchio, représentant S.A.S. le Prince Souverain, et des Conseillers de Gouvernement, a présenté les vœux du Gouvernement Princier aux fonctionnaires et agents de l’Etat, réunis au Grimaldi Forum.

« Je suis très heureux de vous retrouver toutes et tous aujourd’hui, et je veux insister sur tous et toutes […], car cela n’est possible dans aucun autre pays du monde. Et c’est loin d’être anecdotique » a-t-il précisé.

Le Ministre a ensuite présenté les trois grands chantiers que l’Administration doit mener à bien :

- les finances publiques, avec la mise en place d’une comptabilité budgétaire qui permettra de connaître dans le détail et à l’euro près ce que coûtera telle ou telle politique publique ;

- la transition numérique, à laquelle des moyens sans précédent seront consacrés en 2020 ;

- le déroulement des carrières qui doit accompagner les changements du monde et favoriser l’éclosion et l’épanouissement des talents.

« Ainsi, a précisé, Serge Telle, nous pourrons répondre aux objectifs clairs et ambitieux fixés par S.A.S. le Prince Souverain […] et envisager l’avenir avec sérénité ».