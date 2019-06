Monaco participe à la Conférence de Haut niveau pour célébrer le 20ème anniversaire du Groupe d’Etats contre la corruption

Actualité

Dépêche

M. Laurent Anselmi, à la tribune aux côtés de Mme Thea Tsulikiani, Ministre de la Justice de la Géorgie, Mme Nicole Belloubet, Ministre de la Justice de la France ©DR

Le 17 juin 2019, M. Laurent Anselmi, Directeur des Services Judiciaires, Président du Conseil d’Etat, accompagné par une Délégation*, a participé à Strasbourg à une Conférence de Haut niveau organisée à l’occasion du 20ème anniversaire du Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO), qui compte à ce jour 49 Etats Membres.

Cette Conférence, organisée sous les auspices de la Présidence française du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, a réuni plusieurs Ministres de la Justice européens dont Mme Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice de la France, ainsi que M. Frans Timmermans, Premier vice-Président de la Commission européenne.

Cet anniversaire a été l’occasion de faire le bilan des réalisations du GRECO, d’évaluer les besoins de ses États membres, d’anticiper les nouveaux défis et risques de corruption et de proposer un programme de lutte contre la corruption. Celui-ci orientera les activités du Conseil de l'Europe et du GRECO dans le cadre d’un centre paneuropéen de suivi et de compétences en matière de lutte contre la corruption.

Dans son intervention, M. Anselmi a rappelé l’engagement constant des Autorités monégasques dans la lutte contre la corruption ainsi que leur volonté de maintenir le dialogue constructif initié depuis 2008 avec le GRECO, afin de mettre en œuvre, dans le respect des spécificités institutionnelles et constitutionnelles de la Principauté, les Recommandations émises par cet Organe lors de ses différents cycles d’évaluation.

* : S.E. M. Rémi Mortier, Représentant Permanent de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, M. Jean-Laurent Ravera, Adjoint au Directeur des Affaires Juridiques, M. Jean-Marc Gualandi, Conseiller technique au SICCFIN, M. Maxime Maillet, Administrateur Principal à la Direction des Services Judiciaires.