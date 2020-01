Thomas Fouilleron et le Colonel Tony Varo honorés par les Hautes autorités françaises

Actualité

Autour de S.A.S. le Prince Souverain, Serge Telle, Ministre d’Etat, Laurent Stefanini, Ambassadeur de France à Monaco, Colonel Tony Varo, Commandant Supérieur de la Force Publique, et Thomas Fouilleron, Directeur des Archives et de la Bibliothèque du Palais princier. ©Direction de la Communication / Manuel Vitali

En présence de S.A.S. le Prince Souverain, de Serge Telle, Ministre d’État et de nombreuses personnalités, Thomas Fouilleron, Directeur des Archives et de la Bibliothèque du Palais princier et le Colonel Tony Varo, Commandant Supérieur de la Force Publique, ont été distingués par les Hautes autorités françaises le vendredi 10 janvier 2020.

Laurent Stefanini, Ambassadeur de France en Principauté, a précisé que ces distinctions « viennent reconnaître deux Français éminents de Monaco dont l’engagement au service de la Principauté mais aussi leur contribution au renforcement des bonnes relations entre Monaco et la France sont exemplaires ».

Thomas Fouilleron, récipiendaire des insignes de Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres, a conclu son allocution par une promesse : « Soyez assurés, Monseigneur, Monsieur l‘Ambassadeur, que je m’efforcerai de continuer à œuvrer pour ce ciel monégasque, pour ces forces de l’esprit, des arts et des lettres, avec le même enthousiasme et la même détermination ».

Puis, les insignes de Chevalier de l’Ordre national du Mérite ont été remis au Colonel Varo qui a tenu à souligner dans son discours : « mes parents m'ont appris qu'une vie sans engagement est une vie sans saveur. Ils m’ont appris aussi que c’est dans l’effort et le don de soi que l’on trouve la pleine satisfaction ».