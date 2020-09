Inauguration du nouveau Service de médecine nucléaire full digital au CHPG

Actualité

Dépêche

Légende : S.A.S. le Prince Souverain entouré de S.E. M. Pierre Dartout, de Stéphane Valeri, de Didier Gamerdinger, de Benoîte de Sevelinges, d’André Garino et du Professeur Marc Faraggi, Chef du Service de médecine nucléaire. ©Direction de la Communication / Stéphane Danna

Le nouveau Service de médecine nucléaire a été inauguré lundi 28 septembre par S.A.S. le Prince Souverain, en présence de S.E. M. le Ministre d’Etat, Pierre Dartout, du Président du Conseil National, Stéphane Valeri, du Conseiller de Gouvernement - Ministre pour les Affaires Sociales et la Santé, Didier Gamerdinger, du Président du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace, André Garino, de la Directrice du CHPG, Benoîte de Sevelinges, du Chef du Service de médecine nucléaire, le Professeur Marc Faraggi et de plusieurs personnalités.

Après 3 ans de travaux, la mise en place de ce Service de médecine nucléaire ultra performant s’inscrit dans une stratégie de prise en charge régionale. Le nouveau plateau technique dispose d’un matériel de détection de plus en plus sensible et une résolution de plus en plus élevée permettant notamment d’explorer mais également de traiter un plus grand nombre de pathologies.

Cet investissement, d’un montant total de 8,2 millions d’euros, a été soutenu par le Gouvernement princier mais également par des dons privés versés par la Fondation Tabor à la Fondation des Amis du CHPG.

Pour les patients, il s’agit d’un véritable bénéfice, toutes les explorations en médecine nucléaire étant désormais proposées au CHPG avec prise en charge « Full Digital » grâce à une unité de cardiologie nucléaire et deux nouveaux Tomographes à Émissions de Positons (TEP) de dernière génération avec une qualité d’imagerie inégalée.