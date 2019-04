Conférence diplomatique 2019

Actualité du thème "Monaco à l'International"

Dépêche

© - Direction de la Communication - Manu Vitali

Comme chaque année, le Département des Relations Extérieures et de la Coopération a organisé la Conférence diplomatique réunissant, du 24 au 26 avril, l’ensemble du Corps Diplomatique de Monaco.

La Conférence a été ouverte par Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, qui a souligné : "Notre responsabilité première, c’est de représenter S.A.S. le Prince Souverain, de faire connaître et reconnaître la réalité de Monaco, loin des clichés qui sont encore si tenaces, en entretenant les meilleurs rapports bilatéraux avec les pays où vous exercez [ …] C’est aussi de faire valoir notre place dans le concert des nations avec les sujets sur lesquels le Prince Souverain s’engage dans le cadre du multilatéralisme si essentiel aux relations internationales".

Après un point d’étape sur l’état des négociations entre Monaco et l’Union Européenne, une présentation a été effectuée sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) et particulièrement sur le suivi de l’engagement de la Principauté au regard de l’ODD 14 « Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable ».

Différents sujets d’actualité ont été évoqués durant cette rencontre annuelle, dont notamment, la transition énergétique, les évolutions budgétaires et fiscales, l’extension en mer, les missions du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, l’Expo Dubaï 2020 et le Comité de commémoration du Prince Albert 1er.

Cette conférence constitue un des temps forts de la vie diplomatique de la Principauté.