EXPO 2020 DUBAÏ : l’OPMC enregistre la musique du Pavillon de Monaco

Actualité du thème "Monaco à l'International"

Dépêche

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

Signe de la grande implication des entités monégasques pour l’EXPO 2020 DUBAÏ : l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo est déjà à l’œuvre !

En effet, Maître Kazuki Yamada a accepté d’enregistrer la musique du Pavillon de Monaco composée par Dédé Truqui, ainsi que la partition du show final coécrite avec Didier Benetti.

Dédé Truqui a joué pendant des années avec la formation d’Aimé Barelli lors des soirées du Sporting Club. Ce musicien est réputé dans la région pour son amour des traditions monégasques et niçoises au travers de ses chansons, poèmes, sketches et parodies.

Sa « Fantaisie monégasque » mêle tradition et modernité, avec plusieurs motifs : « Hommage à la Princesse Grace » (musique irlandaise) , « Hommage au Prince Rainier », « L’essor du Prince Albert II » et une farandole avec un clin d’œil à l’hymne monégasque et au marquisat des Baux.

A l’image du Pavillon, cette Fantaisie met en avant toutes les facettes de la Principauté, soit un Monaco à 360°.

Pour rappel, EXPO 2020 DUBAÏ aura lieu du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021.