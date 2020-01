« EXPO 2020 Dubaï, c’est demain »

Actualité du thème "Monaco à l'International"

Dépêche

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

La deuxième Table ronde du Pavillon de Monaco à l’Exposition universelle Dubaï 2020 s’est déroulée ce lundi 20 janvier. Albert Croesi, Administrateur délégué de Monaco Inter Expo (MIE), a présenté le Pavillon monégasque aux partenaires et acteurs politiques, économiques et culturels qui s’y rendront entre le 20 octobre 2020 et le 10 avril 2021.

« Dubaï 2020, c’est à présent demain », a souligné le Commissaire général, afin de sensibiliser les participants à fixer très vite l’agenda du Pavillon.

Cette table ronde, à laquelle ont participé de nombreuses personnalités, dont S.E. Mme Mireille Pettiti, Présidente de Monaco Inter Expo, et Mme Isabelle Bonnal, Directeur de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, a permis de rappeler l’état d’avancement du chantier du Pavillon et ses futures étapes (mise en service des panneaux solaires en avril, aménagement intérieur en juin, journée test avec visiteurs mi-octobre 2020).

Le Pavillon de Monaco est composé de différentes stations (Manchots, Transition numérique, Anse du Portier, Explorations, Coraux tropicaux, Banc interactif, SMEG, Art & Culture). Il abrite également un espace d’expositions temporaires ouvert aux entités publiques et aux sociétés privées. « Cet espace a été prévu pour leur permettre de présenter à des milliers de visiteurs. Nous parlons de 50 000 visiteurs attendus par semaine, soit 1,250 million attendus durant l’Expo ! » a rappelé Albert Croesi.

Le Pavillon de Monaco en construction, c’est

Plus de 100 ouvriers par jour et 22 000 heures déjà travaillées

108 m3 de béton pour la dalle

180 jours de construction

300 m2 de panneaux solaires pour 51 kWp installés

L’Expo Dubaï 2020, c’est :