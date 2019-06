Journée « Du littoral aux abysses »- Restitution des résultats de la campagne d’exploration RAMOGE 2018

Actualité du thème "Monaco à l'International"

Communiqué de presse

Cataetix laticeps, poisson osseux des profondeurs ©Exploration RAMOGE IFREMER

L’Accord RAMOGE a organisé, à l’occasion de la journée mondiale des océans, le samedi 8 juin, une journée de sensibilisation intitulée « Du littoral aux abysses ». Cet évènement accueilli par la Ville de Cannes à l’Espace Miramar, a permis de sensibiliser le grand public à la beauté et à la fragilité du monde sous-marin.

Les scientifiques* ayant pris part à la campagne d’exploration RAMOGE 2018 des zones profondes ont dévoilé au public et au Préfet maritime, présent pour l’occasion, les différents résultats et les nombreuses découvertes de cette campagne, telles que la première observation en mer Ligure d’un Protoptilum carpenteri situé dans le canyon de Monaco, ou encore l’identification d’un Cataetix laticeps, poisson osseux des profondeurs observé uniquement à deux reprises depuis les années 1970. Par ailleurs, la présence d’une ancienne forêt fossile de Paragorgia arborea, espèce aujourd’hui commune à moins de 200 mètres de profondeur dans l’océan Atlantique, a été relevée. Les échantillons recueillis ont été datés de la fin la période glaciaire Wurmienne (- 10 000 ans), soulignant ainsi l’évolution géologique et climatique de la Méditerranée.

Les images collectées à ces profondeurs ont également permis de démontrer les impacts négatifs des activités humaines, à plus de 2000 mètres de profondeur. Les engins et filets de pêche abandonnés continuent de prendre au piège de nombreuses espèces, tandis que les déchets plastiques s’amassent par milliers au fond de la mer.

La présentation des résultats de la campagne d’exploration RAMOGE a suscité l’intérêt du public et rappelé l’importance de cette coopération scientifique qui a notamment permis de découvrir la présence insoupçonnée de certaines espèces dans le bassin occidental méditerranéen. De grandes découvertes sont encore à effectuer.

Pour rappel, cette campagne a été réalisée grâce aux conséquents moyens océanographiques français de l’IFREMER (navire Atalante, ROV Victor 6000 et sonar multifaisceaux) mis gracieusement à disposition par la délégation française via la Préfecture maritime de la Méditerranée. RAMOGE a ainsi pu collecter une grande quantité de données, d’observations et de prélèvements, du plus grand intérêt pour la connaissance scientifique de ces milieux sous-marins profonds, proches des côtes.

*: Boris Daniel (Agence Française pour la Biodiversité), François Galgani et Olivia Gerigny (IFREMER), Frédéric Poydenot (CPIE des Iles de Lérins), Ludovic Aquilina (Direction de l’Environnement du Gouvernent Princier de Monaco), Eric Tambutte (Centre Scientifique de Monaco), Leonardo Tunesi, Simonepietro Canese et Michela Angiollilo (Instituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), Marzia Bo (Université de Gênes).