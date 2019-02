Visite à Monaco d’une délégation de l’Union européenne

Actualité du thème "Monaco à l'International"

Dépêche

©Direction de la Communication/Manuel Vitali

Une délégation de l’Union européenne (UE) s’est rendue à Monaco, le mardi 12 février, afin de participer à une série de réunions techniques, dans le cadre de la négociation d’un Accord d’association entre Monaco et l’UE.

Celles-ci étaient présidées par Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Relations extérieures et de la Coopération, en présence notamment de Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Affaires sociales et la Santé, ainsi que de représentants des différents Départements du Gouvernement et de la Mission de Monaco auprès de l’UE.

La délégation de l’UE était menée par Thomas Mayr-Harting, Directeur exécutif responsable de l’Europe et de l’Asie centrale au sein du Service européen pour l'Action extérieure (SEAE), et Négociateur en chef de l’Union européenne (UE) pour l’Accord d’association de l’UE avec l’Andorre, Monaco et Saint-Marin. Il était en particulier accompagné de Claude Maerten, Négociateur exécutif du SEAE et Lucio Gussetti, Conseiller juridique principal, Responsable de l’équipe « PESC et Relations extérieures », au sein de la Commission européenne.

En marge de ces travaux, la délégation de l’Union européenne a été reçue à la Résidence du Ministre d’État pour un déjeuner, suivi d’un entretien entre Serge Telle Et Thomas Mayr-Harting.