Jean Castellini souhaite la bienvenue aux 5 nouvelles startups de MonacoTech

Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie, entouré des nouvelles startups et de l’équipe de MonacoTech © Direction de la Communication / Michael Alesi

Les 5 nouvelles startups*, sélectionnées à l’issue de l’appel à candidatures lancé en février 2019, ont intégré MonacoTech mardi 28 mai. Elles ont été accueillies par Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie.

Dans son allocution, M. Castellini a souligné « Ces startups font partie d’une stratégie de développement économique, de positionnement de la Principauté et de communication, à la fois à l’intérieur des frontières de notre pays et à l’extérieur, en projetant une nouvelle image de Monaco : un Monaco numérique, plus moderne, plus ouvert sur le monde, et prêt à faire face aux challenges qui nous attendent ».

Jusqu’à la fin de la semaine, ces porteurs de projet participeront à des workshops quotidiens, ainsi qu’à des rendez-vous individuels, organisés par le Directeur des programmes et le Directeur de MonacoTech, afin, notamment, de définir les prochaines étapes de leur accompagnement et leurs feuilles de route individualisées.

Les projets sélectionnés par MonacoTech sont des projets ambitieux et innovants, conformément à la stratégie de Monaco. Les startups retenues sont incitées à se développer dans un environnement de confiance et de bénéficier non seulement d'un écosystème international unique, mais également d’un suivi personnalisé et d'un programme axé sur l'application des meilleures pratiques. Elles sont examinées tous les six mois par un comité indépendant afin d’évaluer leurs progrès.