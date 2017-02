Rencontre autour des Arts du Cirque à l’École de Fontvieille

Actualité du thème "La Jeunesse "

Communiqué de presse

Mme Isabelle BONNAL, Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, a eu l’honneur d’accueillir ce matin la fille de S.A.S. la Princesse Stéphanie, Mlle Camille GOTTLIEB et Mme Guilaine TELLE, épouse de S.E. M. le Ministre d’État, à l’occasion de la visite de l’exposition organisée à l’École de Fontvieille sur le monde du cirque.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre du dispositif pédagogique intitulé "Arts du Cirque et Patrimoine". Elle est proposée aux élèves des écoles primaires de la Principauté à l'occasion du Festival International du Cirque de Monte Carlo : elle fait suite à la représentation pédagogique qui s’est déroulée sous le chapiteau de Fontvieille le 26 janvier dernier.

Visant à valoriser le patrimoine culturel de la Principauté, le dispositif "Arts du Cirque et Patrimoine" a permis à 35 classes (Grande section de Maternelle, CM1 et CM2),

soit 900 élèves au total, de se familiariser avec l’univers riche et fascinant du monde du cirque, au travers de 4 modules distincts ("Arts du Cirque", "Littérature et Cirque", "Cirque en classe" et "Sciences").