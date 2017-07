Réception annuelle de l’Ambassade de Monaco en Espagne

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Communiqué de presse

S.E. M. Jean-Luc Van Klaveren, Ambassadeur de Monaco en Espagne, son épouse, l'époux de l'Ambassadeur de Hongrie et Mme l'Ambassadeur de Hongrie en Espagne

Le 11 juillet dernier, S.E. M. Jean-Luc Van Klaveren, l’Ambassadeur de Monaco en Espagne et son épouse ont organisé une réception dans les jardins de la Résidence officielle à Bruxelles pour commémorer l’anniversaire de l’intronisation de S.A.S. le Prince Souverain.

Cette soirée à laquelle ont participé près de 300 personnes a été placée sous le thème « Monaco et le Sport ». A cette occasion le jardin a été agrémenté d’éléments rappelant les évènements sportifs en Principauté comme le Rallye de Monte-Carlo, le Grand Prix de Formule 1, le Monte Carlo Rolex Masters et le Jumping. L’Automobile Club de Monaco a fourni des éléments de décoration (tenues de commissaires, plaques de rallye) et des éléments de vidéo et de photographies qui ont participé à l’animation de la soirée.

Parmi les personnes présentes, on a pu noter de nombreux Ambassadeurs accrédités en Espagne (Chine, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Ukraine, Viêt-Nam, Palestine, Belgique, …) ou des représentants de Missions diplomatiques (USA, France, Italie, Afrique du Sud, Afghanistan, Maroc, ..), de la garde Royale Espagnole (notamment Eduardo Diz Monje, Colonel en Chef), du Ministère des Affaires Etrangères Espagnol, l'Organisation Mondiale du Tourisme, … outre les Consuls de Monaco en Espagne, était également présente Mme Danièle Biancheri, Consul Général de Monaco à Santiago du Chili.

Dans son discours, S.E. M. Jean-Luc Van Klaveren a souligné le rôle du sport dans le rayonnement de la Principauté.

Le lendemain matin s’est tenue à la Résidence une réunion de travail avec les Consuls de Monaco en Espagne, réunion suivie d’un déjeuner auquel ont été également conviés les conjoints des Consuls.