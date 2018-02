L'e-Estonie au programme d'une conférence organisée par le Monaco Economic Board

Actualité du thème "L'Économie"

Dépêche

Indrek Vimberg, représentant de l'Association Estonienne des Technologies de l'Information et de la Communication. © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Une conférence sur l'e-Estonie, modèle en matière d'e-administration et e-services, s'est tenue aujourd'hui dans les locaux de MonacoTech en présence des Conseillers-Ministres des Finances et de l'Economie, de l'Intérieur, des Affaires Sociales et de la Santé, des Relations Extérieures et de la Coopération, de représentants de l'Administration et d'entreprises membres du Monaco Economic Board.

A l'invitation du MEB, Indrek Vimberg, représentant de l'Association Estonienne des Technologies de l'Information et de la Communication et Rein Lang, ancien Ministre et consultant pour Nortal, l'entreprise ayant conçu la majeure partie des e-services et des systèmes d'information d'Estonie, sont intervenus sur la numérisation de l'Administration de l'Estonie et sur son applicabilité à d'autres pays. Ils ont également évoqué l'histoire de son développement, de la réalité qu'elle revêt et de la situation aujourd'hui.