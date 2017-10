Serge Telle reçoit les diplômés de l’AMAF

Actualité du thème "L'Économie"

Dépêche

Ce mardi, le Ministre d’État, Serge Telle, recevait, en présence des autorités, les collaborateurs ayant obtenu la Certification Professionnelle Monégasque, instaurée par le Gouvernement Princier, à l’initiative de l'Association Monégasque des Activités Financières (AMAF).

Entré en vigueur le 2 mai 2014, ce dispositif obligatoire de certification a pour but de renforcer le niveau de compétence des collaborateurs des banques et des sociétés de gestion monégasques ainsi que la réputation d'excellence de la place. Cette certification professionnelle est destinée à tous les collaborateurs du "Front-office", c'est-à-dire qui sont en relation avec la clientèle ou les marchés ainsi que leurs responsables directs. Depuis sa création, plus de 200 professionnels ont été certifiés.

Lors de son allocution, Serge Telle a tenu à féliciter l'AMAF "pour son action importante, en matière notamment de régulation et d’organisation des professions financières, garantes d’excellence et de légitimité, de promotion de la place financière monégasque, en particulier au niveau international, et de mobilisation des professionnels."