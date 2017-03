Visite officielle du Directeur Exécutif de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO)

Actualité du thème "L'Économie"

Dépêche

Les membres du Gouvernement ainsi que ceux de l'EUIPO lors de la réunion - © Manuel Vitali - Direction de la Communication

Hier, le Directeur Exécutif de l’EUIPO, Antonio Campinos, et son Directeur du Département des Affaires Juridiques et de la Coopération Internationale, João Negrao, étaient à Monaco afin de rencontrer le Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Économie, Jean Castellini, et le Directeur de l’Expansion Économique, Serge Pierryves.

Cette réunion avait pour objectif d’examiner les axes d’une éventuelle coopération entre l’Organisation européenne et l’Office national de propriété industrielle.