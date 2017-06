L’IMSEE publie un Focus sur la Fonction Publique

Actualité du thème "Analyses et Statistiques"

Dépêche

L’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques (IMSEE) vient de publier un Focus consacré à la Fonction Publique. On y découvrira ainsi, qu’au 31 décembre 2016, 4.528 personnes occupent un poste dans la Fonction Publique, ce qui représente 8,6% de la population salariée de la Principauté.

Un salarié de la Fonction Publique est un homme à 57%, de nationalité française à 65% et un sur deux réside en Principauté. La moyenne d’âge est de 43 ans et 8 mois, mais la moitié de l’effectif à plus de 45 ans.

L’Administration gouvernementale et la Commune occupent respectivement 76% et 15 % des salariés : c’est le Département de l’Intérieur qui a les effectifs les plus importants avec 1.873 personnes (soit 54% de l’effectif de l’Administration gouvernementale).

Concernant la répartition par sexe, ils sont 2.594 hommes et 1.934 femmes à travailler dans la Fonction Publique monégasque : 610 hommes et 777 femmes occupent des postes de catégorie A (ces postes sont occupés à 46% par des Monégasques - ils l’étaient à 43% en 2013).

A noter également que la majorité des effectifs réside en Principauté (50,2%), mais que cette part diminue chaque année au profit des communes limitrophes.

Le focus complet est à retrouver sur : http://www.imsee.mc/Publications/Focus