Grand succès pour la soirée "Destination Monaco" à Munich

Actualité du thème "Tourisme et Congrès"

Communiqué de presse

S.E. Madame Isabelle Berro-Amadei - Ambassadeur de Monaco en Allemagne - DR

Le 11 octobre avait lieu à Munich, en Allemagne, un évènement consacré à promouvoir la "Destination Monaco". Organisée par la Direction du Tourisme et des Congrès (DTC), cette manifestation a réuni plus d'une centaine de professionnels du Tourisme venus de la capitale bavaroise.

Tour-Opérateurs, agents de voyages, mais aussi bloggers et décideurs de congrès, tous ont été conviés sur l'île du Prater, un lieu particulièrement prestigieux de cette région.

À cette occasion, deux ateliers distincts ont été proposés : l'un consacré au Tourisme d'affaires et l'autre au Tourisme de loisirs. Tous les participants ont ensuite été conviés à un dîner de gala animé par le magicien « Lucca ».

D’autre part, de nombreux acteurs du marché touristique de la Principauté, comme la Monte-Carlo SBM, le Méridien Beach Plaza ou encore la société Monacair, ont également pu présenter les atouts commerciaux de Monaco à un public de décideurs attentifs qui pourra à l’avenir proposer la destination « Monaco » à la clientèle bavaroise.

A l’occasion de cette soirée, le Directeur de la DTC, Guillaume Rose, ainsi que ses équipes monégasques et allemandes, ont été soutenus par l'Ambassadeur de Monaco en Allemagne, S.E. Madame Isabelle Berro-Amadei.

Enfin, rappelons que le marché allemand est le 7ème marché le plus important en termes de visiteurs dans les hôtels de la Principauté, avec, en moyenne 37.438 nuitées par an, la Bavière étant la région allemande d’où provient le plus grand nombre de visiteurs en Principauté.