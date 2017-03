Le Livre Blanc de la Transition Energétique de Monaco

Actualité du thème "L'Environnement"

Ce soir, au Yacht Club, Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, et Jean-Luc Nguyen, Directeur de la Mission pour la Transition Energétique, ont présenté, en présence de S.A.S. le Prince Souverain, le Livre Blanc de la Transition Energétique de la Principauté de Monaco à tous les acteurs ayant participé à son élaboration.

S.A.S. le Prince Albert II a conclu la présentation du Livre Blanc de la Transition Énergétique de la Principauté Copyright visuel : © Manuel Vitali / Direction de la Communication

Ces objectifs impliquent un rythme de réduction 4 fois plus rapide que celui qui a été suivi jusqu’à présent et nécessitent l’engagement et le passage à l’action de l’ensemble de la communauté monégasque. Une politique portée par le Gouvernement sur 3 axes prioritaires : mobilité, traitement des déchets et efficacité énergétique des bâtiments.

Ainsi, des mesures incitatives et un cadre réglementaire seront mis en œuvre afin d’encourager les changements de comportement indispensables pour conduire Monaco dans la voie de la décarbonisation. (Plus d'informations dans la fiche en annexe).

Présentation du Livre Blanc de la Transition Energétique de Monaco Crédit photo : © Manuel Vitali / Direction de la Communication