Fondation Prince Pierre de Monaco - Palmarès 2017

Communiqué de presse

Légende photo : De gauche à droite : Zabou Breitman, Christophe Ono-dit-Biot, Blandine Rinkel, lauréate de la Bourse de la Découverte, Michel Tremblay, lauréat du Prix Littéraire et Admir Shkurtaj, lauréat du Coup de Cœur des Jeunes Mélomanes. © Direction de la Communication / Charly Gallo

Le Palmarès 2017 de la Fondation Prince Pierre vient d'être proclamé :

- Lauréat du Prix Littéraire

Michel TREMBLAY pour l’ensemble de son œuvre

- Lauréat de la Bourse de la Découverte

Blandine RINKEL pour L’abandon des prétentions, Fayard, janvier 2017

- Coup de Cœur des Lycéens

Gilles MARCHAND pour Une bouche sans personne, Aux Forges de Vulcain, août 2016

- Coup de Cœur des Jeunes Mélomanes

Admir SHKURTAJ pour son opéra Katër i Radës - Il Naufragio

- Le Tremplin Musical

Harry VOGT, producteur de Musique Nouvelle à la WDR (Westdeutsche Rundfunk)

- Prix pour un essai critique sur l’art contemporain

Shanay JHAVERI, pour son article As visible from the outside filmmakers and India.