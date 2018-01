IXèmes Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée Artistes et intellectuels en Méditerranée - Leurs places, leurs rôles, leurs défis

Actualité du thème "La Culture"

Communiqué de presse

La Neuvième édition des Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée, placées sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Souverain, se tiendra les 15 & 16 mars 2018 au Musée océanographique sur le thème " Artistes et intellectuels en Méditerranée - Leurs places, leurs rôles, leurs défis".L’enjeu de ce colloque international, ouvert au public, est double : rappeler la richesse de l’histoire culturelle de la Méditerranée et mettre en lumière la capacité des créateurs à trouver de nouvelles expressions de l’esprit méditerranéen.

En effet, longtemps considérée par Paul Valéry, comme « une fabrique de civilisations », l’image d’une Méditerranée solaire tend aujourd’hui à se fissurer au point de ne plus voir en elle qu’une mer dont l’écosystème est menacé et les sociétés déchirées.

Entre ces deux visions antagonistes de la Méditerranée : celle magnifiée hier et celle ternie aujourd’hui, il est nécessaire de revenir sur son héritage, ses valeurs, et ses forces vives.

La neuvième édition des Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée réunira des intellectuels et des créateurs pour analyser ce que fut le rayonnement de cet espace « unique et multiple » et pour tenter d’en renouveler la vision.

Trois tables rondes et une projection cinématographique rythmeront ces Rencontres

Une première table ronde, intitulée « La Méditerranée : inspirations et circulations» permettra à des historiens des idées et de l’art de revenir sur l’émergence d’une idée magnifiée de la Méditerranée entre les XIXe et XXe siècles autour des réflexions :

Comment, et par qui, cette idée a-t-elle été forgée ? Comment s’est-elle transformée et dans quels domaines s’est-elle diffusée ? Comment est-on passé de l’idée d’une Méditerranée solaire à celle d’une Méditerranée tourmentée?

Une deuxième table ronde » Littérature méditerranéenne : dialogues croisés » donnera la parole à des écrivains qui témoigneront du rapport qu’ils entretiennent avec les questions centrales du bassin méditerranéen : l’identité, l’exil, les crises religieuses et politiques, l’environnement, le changement climatique…

La dernière table ronde « L’art en marche » recueillera les témoignages de plasticiens architectes, réalisateurs, directeurs de musées sur les thèmes suivants : quelles sont leurs sources d’inspirations ? Comment se situent-ils dans un monde globalisé ? Ont-ils le sentiment de participer d’une identité culturelle méditerranéenne commune ? Ont-ils tous les moyens de s’exprimer ?

Enfin, la soirée de clôture sera consacrée à la projection d’un film en présence de son réalisateur.