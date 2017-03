Actualité du thème "La Culture"

Communiqué de presse

La Commission nationale monégasque pour l’UNESCO et le Théâtre Princesse Grace s’associent à la célébration de la Journée Mondiale du Théâtre.

A cette occasion, six compagnies de théâtre de la Principauté sont réunies le mardi 28 mars 2017 au Théâtre Princesse Grace pour une soirée placée sous le signe des arts de la scène et de la promotion du dialogue et de la paix entre les peuples.

Initiée en 1961 par l’Institut International du Théâtre (I.T.I.), la Journée Mondiale du Théâtre est célébrée tous les ans par la communauté théâtrale au travers de nombreuses manifestations nationales et internationales.

Le programme

L’ANTITHEATRE Tournage d’un film publicitaire de Philippe Bouvard Mise en scène : Anthéa Sogno LA COMPAGNIE ATHENA Extrait de La Voix humaine de Jean Cocteau Mise en scène : Gus LA COMPAGNIE FLORESTAN Extrait de La Porte d’à Côté de Fabrice Roger-Lacan Mise en scène : Danielle Daumerie MONACO ART ET SCENE COMPAGNIE (M.A.S.C.) Amour…Humour L’homme de ma vie de Sophie Forte et Yves Carlevaris Mise en scène : Génia Carlevaris LES FARFADETS Extrait de la Création Danse-Poésie Amor di Dona sur une idée de Sophie Cossu et Grazia Soffici Création et mise en scène : Sophie Cossu STUDIO DE MONACO Extrait de Chronique d’une rupture de Xavier Durringer Mise en scène : Peggy Semeria

Programme susceptible de modifications

Théâtre Princesse Grace – 12, avenue d’Ostende – Monaco

Rens. Commission nationale monégasque pour l’UNESCO : Tél. +377 98 98 83 03

Accès libre et gratuit