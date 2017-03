Lancement de la web série "Deep Mare Nostrum"

Actualité du thème "La Culture"

Dépêche

© Charly Gallo - Direction de la Communication

L'avant-première officielle de la série digitale "Deep Mare Nostrum" s'est déroulée hier soir au Musée océanographique en présence du Prince Souverain et de l'équipe de la série.

Créée par Jean-Charles Felli et Pierre-Marie Mosconi, produite par Save Ferris et Studio + et réalisée par Jean-François Julian, la série de 10 épisodes de 10 minutes, tournée à Monaco, met notamment en scène le monde de la plongée en apnée.

Après la mort de son frère jumeau Matt (Pierre Frolla) durant un championnat de plongée, Sofia (Caterina Murino), décide de s’entraîner à son tour à la plongée de compétition pour venger l’honneur de son frère. Dans des décors marins sublimes, "Deep" immerge le spectateur dans des lieux étonnants et fantastiques et l’amène au cœur du l'univers de l’apnée.

Trailer : https://vimeo.com/196726020

Facebook : https://www.facebook.com/deepdigitalseries/