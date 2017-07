Tournée américaine des Petits Chanteurs de Monaco

Actualité du thème "La Culture"

Dépêche

Les Petits Chanteurs de Monaco à Sacramento devant le California State Capitole - © - DR

Les Petits Chanteurs de Monaco sont en tournée au Canada et aux Etats-Unis depuis le 3 juillet, grâce au soutien de l’Ambassade de la Principauté aux Etats-Unis et au Canda, et des consulats de Monaco à Vancouver, San Francisco et Los Angeles.

La tournée a débuté avec un premier concert à Vancouver et s’est poursuivie, notamment, à Lynnwood, Seattle, Tacoma, Salem et Sacramento.

Aujourd’hui les Petits Chanteurs se produisent à San Francisco : la tournée prendra fin le 23 juillet à Los Angeles.