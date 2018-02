Villa Paloma – NMNM Alfredo Volpi, la poétique de la couleur

Actualité du thème "La Culture"

Dépêche

Alfredo Volpi Sans titre, 1962, Huile et tempera sur toile 142x265 cm Collection Mastrobuono, São Paulo © - Direction de la Communication / Charly Gallo

Après la dernière grande exposition consacrée aux œuvres d’Hercule Florence, la villa Paloma rouvre ses portes pour présenter une rétrospective consacrée à Alfredo Volpi, grâce au soutien de l’Instituto Alfredo Volpi de Arte Moderna et de nombreux collectionneurs enthousiastes.

Alfredo Volpi (né à Lucques, Italie en 1896 et mort à São Paulo, Brésil, en 1988) est un artiste brésilien majeur dont le NMNM est fier de présenter, pour la première fois hors en Europe, une rétrospective de 70 œuvres : des premières huiles sur toile (paysages campagnards ou urbains des années 30 à 40) jusqu’aux œuvres des années 50, 60 et 70 avec leur nouvelle palette de couleurs et de techniques picturales, le public pourra découvrir un artiste fasciné, entre autres, par la Renaissance italienne, Matisse, Morandi et la culture populaire.

Malgré le succès atteint au cours des trois dernières décennies de sa vie, l’histoire de Volpi est celle d’un homme simple et réservé qui a dédié sa vie entière à son œuvre sans jamais oublier d’oû il venait. Un homme qui chaque jour de sa vie, jusqu’à l’âge de 88 ans, construisait ses propres cadres sur lesquels il tendait lui-même la toile pour y appliquer lui même les pigments méticuleusement préparés et créer ainsi la magie de la couleur.

Comme Morandi pour les Italiens, Volpi le coloriste est devenu un héros et une véritable légende au Brésil.