Communiqué de presse

A l’initiative de l’association du même nom, de son président Gilles Brunner et des membres du Conseil Magistral, le 37e Concours Culinaire du "Grand Cordon d’Or de la Cuisine Française" se déroulera le mercredi 22 mars prochain au Lycée Technique et Hôtelier de Monaco. Il permet à des élèves de Terminale (Bac Technologique, Bac Professionnel, BTS) de mettre en pratique leurs acquis scolaires et professionnels, de se confronter entre eux et de développer leur imagination et leur sens du goût.

Le principe du concours est le suivant : des "invitations" sont envoyées aux écoles hôtelières européennes pour inciter les élèves qui le souhaitent à participer à un concours de cuisine, consistant à réaliser deux plats imposés. Cette année le choix s’est porté sur :

- la truite soufflée "façon Escoffier", sauce Marinière, en hommage au 170ème anniversaire de la naissance d'Auguste Escoffier, qui a été fété le 28 octobre dernier.

- la tarte sablée chocolat.

Sept élèves ont été sélectionnés sur dossier et représentent les Ecoles Hôtelières de l’Ile Maurice, St Chély d’Apchet, Menton, Nice, Bastia, Genève et Monaco.

Chaque élève, qui aura auparavant fait parvenir au Lycée Technique et Hôtelier de Monaco la liste des ingrédients et des fiches techniques utiles à la confection de sa recette, bénéficiera de quatre heures pour réaliser les deux plats.

Il sera ensuite jugé par deux jurys, l’un composé de chefs de cuisine dit "technique" et qui aura assisté à la confection des plats en cuisine, l’autre dit "dégustation" où l’on retrouvera gastronomes et professionnels de la gastronomie, et dont la tâche sera d’apprécier la présentation et le goût. Des critères, tels la gestion du budget, l’hygiène, l’organisation, la méthodologie et le respect des techniques culinaires seront également pris en compte.

La remise des prix aura lieu à partir de 18h30 au Lycée technique et Hôtelier de Monaco et sera suivi d'un dîner gastronomique servi par les élèves et leurs professeurs à 19h30.