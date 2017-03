Découverte de la gastronomie canadienne au Lycée Technique et Hôtelier de Monaco

Actualité du thème "La Jeunesse "

Dépêche

Légende photo, de gauche à droite : Marc Devito (Consul Honoraire du Canada à Monaco), France Rioux, (Présidente du Canadian Club de Monaco) et Raphaël et Daniel Vézina (chefs canadiens) © – Direction de la Communication / Manuel Vitali

Dans le cadre de la commémoration des 150 ans de la Confédération du Canada, le Lycée Technique et Hôtelier de Monaco (LTHM) a le privilège de recevoir, à compter du 15 mars et durant quelques jours, deux grands Chefs canadiens : Daniel et Raphaël Vezina.

A cette occasion, ces deux Chefs de renom partageront avec les élèves de la section Hôtellerie du LTHM leur expérience et leur savoir-faire dans le cadre de nombreux ateliers culinaires.

La Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, le Consulat du Canada à Monaco ainsi que le Canadian Club de Monaco ont en effet tenu à unir leurs volontés et leurs potentiels afin que les élèves du LTHM puissent enrichir leur parcours de formation par la découverte de nouvelles traditions gastronomiques, mais également de la culture du Canada. Des contacts ont d’ores et déjà été pris pour que certains élèves puissent éventuellement poursuivre dans ce pays leurs études supérieures.

Soulignons que cette démarche s’inscrit dans le cadre des nombreuses initiatives pédagogiques proposées par le LTHM. Celles-ci ont déjà permis aux élèves de découvrir, au travers de la gastronomie, les cultures chinoise et russe.