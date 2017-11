Journée Internationale des Droits de l’Enfant : Un stand de la DENJS, Place d’Armes

Actualité du thème "La Jeunesse "

Communiqué de presse

La Principauté de Monaco se mobilise chaque année, sous le haut patronage de S.A.S. le Prince Albert II, pour célébrer l’anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.

Le mardi 21 novembre, le public pourra se familiariser avec les Droits de l’Enfant avec la mise en place d'un stand au marché de la Condamine (Place d’Armes), par la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports (DENJS).

Le stand permettra aux associations caritatives partenaires de sensibiliser le public aux nombreuses actions mises en place dans ce cadre. Il permettra par ailleurs de récolter des fonds, notamment via la vente :

- de bracelets siglés Droits des Enfants

- du timbre émis en 2014 par l’Office des Emissions de Timbres-Poste pour célébrer cette Journée

- de la chanson « Vivants ! », spécialement écrite par l'équipe du Centre de Loisirs Prince Albert II et mise en musique par les élèves du Conservatoire de Jazz " Léo Ferré " de l’Académie de musique Prince Rainier III.

Les écoles primaires et secondaires de la Principauté, de même que le Centre de Loisirs Prince Albert II, participeront également à cette récolte de fonds. En effet, les élèves de chaque niveau fabriqueront des objets sur le thème de Noël qui seront en vente sur le stand : objets créatifs pour les plus petits, biscuits de Noël et fougasses monégasques pour les élèves du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco, etc.

Rappelons également qu'il est toujours possible, via la DENJS et les écoles de la Principauté, d’effectuer un don au profit des associations humanitaires partenaires.

Pour mémoire, la journée sera cette année célébrée le vendredi 24 novembre, avec un concert exceptionnel des Kids United, invités en Principauté spécialement pour l'occasion.

Exclu : Pour la première fois, la DENJS participera au marché de Noël du 6 au 19 décembre !

Vous retrouverez dans son chalet tous les produits en vente au profit de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant.