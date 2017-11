Journée Internationale des Droits de l’Enfant : Les Présidents d'associations humanitaires monégasques rencontrent des élèves de CM2

Actualité du thème "La Jeunesse "

Communiqué de presse

Crédit photo : © Manuel Vitali / Direction de la Communication

Dans ce cadre, des élèves de classes de CM2 ont rencontré, aujourd'hui, les Présidents de différentes associations humanitaires monégasques partenaires* de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant. Ces derniers leur ont présenté leurs missions d’aide et de solidarité en faveur des enfants du monde dont les droits fondamentaux ne sont pas respectés.

Par ailleurs, Nick Danziger, photographe britannique et réalisateur de nombreux documentaires sur les Droits de l’Enfant, rencontre les collégiens de 4ème (public et privé sous contrat), depuis le 21 et jusqu'au 27 novembre, dans le cadre d'ateliers de sensibilisation proposés en français et anglais.

* Associations humanitaires partenaires de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant :

Action Innocence, Amade Monaco, Casa Do Menor, Child Care Monaco, Children & Future, Digital Aid, Les Enfants de Franckie, Interactions & Solidarity, Mission Enfance, Soutien Entraide Bénévolat, Walking For Kids.