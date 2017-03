Spectacle musical Lundi 20 mars 2017 – Théâtre des Variétés – 20 heures

Actualité du thème "La Jeunesse "

Communiqué de presse

Le lundi 20 mars à 20 heures, se déroulera, au Théâtre des Variétés, un spectacle musical intitulé «Chantons pour les jeunes du Malawi».

Particulièrement sensible à la démarche des jeunes élèves de la classe de 2nde Option Internationale du Lycée Albert Ier et de leur professeur Marie-Claude Riley, Janine Pezzuoli-Grinda a généreusement mobilisé 25 chanteurs de sa dynamique association monégasque «Si On Chantait», afin d'organiser un spectacle musical, et ainsi récolter des fonds au bénéfice d’une Organisation Non Gouvernementale œuvrant pour les droits des enfants au Malawi, l'un des pays d'Afrique les plus pauvres.

«Thinking Future-Keeping Girls in School » est un programme d’éducation mené par l’ « African Network For the Prevention of Child Abuse and Neglect » visant à permettre aux très jeunes filles -et bientôt aux jeunes gens- de ne pas quitter l’école pour se marier prématurément.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme PEACEJAM, proposé par la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports. A cette occasion, les lycéens sont invités à se mobiliser autour de causes nobles sur des projets à caractère humanitaire. Grâce à ce programme, les élèves ont également l’immense chance de participer, chaque année, à des temps d’échange avec un lauréat du Prix Nobel de la Paix.

Les billets seront en vente sur place avant le spectacle au prix de 10 Euros et de 7 Euros pour les scolaires ou dès maintenant auprès des élèves ainsi que de Mme Pezzuoli-Grinda au 06 07 93 51 62.