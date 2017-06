Valorisation des études effectuées dans des établissements d'enseignement supérieur de très haut niveau : réforme du dispositif des bourses d'études supérieures en faveur des jeunes Monégasques

Actualité du thème "La Jeunesse "

Communiqué de presse

Dans le cadre de la politique d’excellence souhaitée par S.A.S. le Prince Albert II et par le Gouvernement Princier en matière d’éducation, le dispositif d’attribution des bourses d’études a été complété pour permettre aux jeunes étudiants monégasques suivant des formations de l’enseignement supérieur diplômantes dispensées par des établissements de très haut niveau, de bénéficier d’une meilleure prise en charge des frais de scolarité.

A partir de trois classements internationaux parmi les plus reconnus : le Classement Académique des Universités Mondiales (Classement de Shanghai), le Classement Mondial des Universités QS ("QS World University Rankings") et le Classement du "Times Higher Education" (THE), une liste d’établissements d’enseignement supérieur de très haut niveau a été dressée.

Cette liste de 62 établissements internationaux, a été officialisée par l’Arrêté Ministériel n° 2017-258 du 21 avril 2017, le cadre réglementaire associé étant quant à lui précisé par Arrêté Ministériel n° 2017-257 du 21 avril 2017.

Sur le principe et pour ces établissements, l’État détermine désormais le montant de la bourse sur la base des frais de scolarité réels, avec un pourcentage de prise en charge variant de 25 % à 100 % en fonction du quotient familial du foyer du candidat boursier.

RAPPEL : Les demandes de bourses d’études doivent être adressées à la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports au plus tard le 31 juillet 2017, délai de rigueur.

Les documents nécessaires à la constitution du dossier peuvent être téléchargés sur les liens suivants :

• http://service-public-particuliers.gouv.mc/Education/Allocations-aides-et-bourses/Bourses/Demander-une-bourse-d-etudes

• Sites internet du Lycée Albert Ier, du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco et du Lycée François d’Assise-Nicolas Barré.