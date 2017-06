Water Safety Day

Actualité du thème "La Jeunesse "

Dépêche

Le 12 juin 2017, soixante-dix élèves de niveau 6ème issus du Collège Charles III et du Collège François d’Assise-Nicolas Barré ont participé à la Journée « Water Safety », sous les encouragements de S.A.S. la Princesse Charlène qui leur a fait l’honneur de Sa présence.

Cette manifestation annuelle est organisée par la Fondation Princesse Charlène de Monaco au Centre de Sauvetage Aquatique de Monaco, en collaboration avec la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Cette journée a pour objectif d’attirer l’attention des jeunes aux dangers de l’eau et de les initier aux mesures de prévention qui existent pour les éviter.

Accompagnés par leurs professeurs d’Éducation Physique et Sportive, les élèves ont pris part à une course en équipes, aux côtés de personnalités du monde sportif, au cours de laquelle ils ont pu s’entraîner en particulier à l’utilisation d’une bouée tube et d’un nipper-board.

A l’issue de cette "Course des Célébrités", les élèves ont participé à divers ateliers de sensibilisation, animés notamment par la "Croix-Rouge Monégasque" et l’association "Cap ô Pas Cap".

Pour la deuxième année, les élèves de la Principauté se sont mobilisés avec beaucoup d’enthousiasme autour de cette belle initiative dans une ambiance ludique et sportive.

Enfin, rappelons qu’en Principauté, le sauvetage en mer est une activité scolaire dispensée dans le cadre des cours d’Éducation Physique et Sportive aux élèves des classes de 5ème et ce, depuis la rentrée 2014.