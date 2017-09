16eme édition de la Semaine européenne de la mobilité : « partager pour aller plus loin »

Actualité du thème "La Qualité de Vie"

A l’initiative de la Direction de l’Environnement, la Principauté s’associe à la 16ème édition de la Semaine Européenne de la Mobilité du 16 au 22 septembre en partenariat avec le Club des Véhicules Electriques, Monaco Développement Durable (MC2D) et la Mairie de Monaco.

L’objectif de cet événement est d’encourager chacune et chacun à se déplacer « autrement » : à pied, en vélo, en véhicule électrique, en covoiturage et en transport en commun, modes de transports alternatifs.

Du samedi 16 au dimanche 17 septembre, une fête de la mobilité se déroulera au Larvotto (Rose des Vents), de 10h à 18h.

Pendant ces 2 jours, des essais gratuits de véhicules électriques deux et quatre-roues seront offerts notamment par Renault et Eccity. Ce sera l’occasion de se mettre au volant de véhicules électriques tels que la Twizy, la Zoé ou au guidon de deux-roues électriques comme l’Eccity.

La Compagnie des Autobus de Monaco et Mobee permettront d’essayer leurs véhicules électriques en libre service, vélos et Twizy. Ce sera l’opportunité de découvrir le fonctionnement de ces concepts et éventuellement de souscrire un abonnement.

L’institut Méditerranéen d’Etudes et de Développement Durable IMEDD présentera et animera des jeux sur la mobilité.

Les plus petits pourront participer à Bio-Logika, un jeu ludo-éducatif de sensibilisation aux différentes formes de mobilité : voiture, vélo, bus, marche à pied…et à divers ateliers récréatifs. Quant aux 5-14 ans, plusieurs challenges leur seront proposés : Challenge 1 La course de la mobilité ; Challenge 2 Draw your city;Challenge 3 LIM QUIZZ ; Challenge 4 Décris ta vie à vélo ; Challenge 5 Qui marche le plus ?; Challenge 6 Acrobates en ville ; Challenge 7 La course en sac ; Challenge 8 Gym en folie ;Challenge 10 Le sprint des amis des hiboux ; Challenge 11 Les chefs étoilés ; Challenge 12 LIM CITY FACTORY ; Challenge 13 La chanson pour la planète ; Challenge 14 La chasse aux énergies (jeunes adolescents).

Divers ateliers récréatifs, sportifs et éducatifs seront l’occasion pour les enfants de concourir avec leurs parents dans la bonne humeur.

Le samedi 16 septembre

A l’occasion de la Journée du Transport Public, les bus seront gratuits sur le réseau de la Compagnie des Autobus de Monaco.

Le 17 septembre

De 10h à 18h, le Dimanche à vélo. Pour cette occasion, l’avenue Princesse Grace sera partiellement fermée aux véhicules à moteur afin de permettre à tous, petits et grands, de parcourir une zone sécurisée du quartier du Larvotto. Les familles et les amis pourront s’y retrouver à vélo électrique ou non, en roller et même en skate-board.