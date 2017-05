La Poste Monaco : départ anticipé du courrier à l'occasion du Grand-Prix de Formule1

Actualité du thème "La Qualité de Vie"

Communiqué de presse

La Poste Monaco informe sa clientèle qu'en raison du Grand Prix de Formule 1, le départ du courrier et des colis sera modifié aux dates suivantes : mercredi 24 mai, vendredi 26 mai et samedi 27 mai 2017. A ces trois dates, les heures limites de dépôt du courrier seront avancées d’une heure.

Aussi, les mercredi 24 et vendredi 26 mai, les boîtes aux lettres situées sur la voie publique (hors circuit) seront relevées dès 13h30 et l'heure limite de dépôt du courrier et des colis dans les Bureaux de Poste sera fixée à 16h.

Le jeudi 25 mai, en raison de l’Ascension, tous les bureaux de Poste de la Principauté seront fermés. La distribution du courrier et des colis ainsi que le relevage des boîtes aux lettres ne seront donc pas assurés.

Pour ce qui concerne le samedi 27 mai, les boîtes aux lettres situées sur la voie publique (hors circuit) seront relevées dès 10h et l’heure limite de dépôt du courrier et des colis dans les Bureaux de Poste sera fixée à 11h.

A noter enfin que les boîtes aux lettres situées sur le circuit ne seront pas relevées à ces dates.