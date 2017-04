Bilan de l'exercice de sécurité à l'Auditorium Rainier III

Actualité du thème "La Sécurité "

Dépêche

©Direction de la Communication / Charly Gallo et Manuel Vitali

Un exercice de sécurité, dénommé "Alpha Tango", ayant pour scénario une prise d'otages, s'est déroulé lundi 3 avril de 19h à minuit à l'Auditorium Rainier III.

La Direction de la Sûreté Publique, le Corps des Sapeurs-pompiers, le Parquet Général, le Centre Hospitalier Princesse Grace, la Croix Rouge Monégasque, l’Institut de Formation en Soins Infirmiers, ainsi que les Carabiniers du Prince et différents Services de l'Etat ont été mobilisés pour l’occasion, soit près de 440 personnes. La Préfecture des Alpes-Maritimes et ses services ont également été partie prenante de cette opération, dans le cadre de la coopération établie en matière de sécurité.

Dans le contexte international et dans le cadre des nouveaux risques, l'objectif principal visait à tester l’action des forces de Police, des secours et du Parquet Général, ainsi que la coordination de ces entités entre elles et avec les services français.