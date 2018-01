Cérémonie des Vœux de la Sûreté Publique

Actualité du thème "La Sécurité "

Dépêche

© - Direction de la Communication - Charly Gallo

Richard Marangoni, Directeur de la Sûreté Publique a présenté ses vœux en présence de S.A.S. le Prince Souverain, de Serge Telle, Ministre d’Etat, de Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, ainsi que de nombreuses personnalités, à l’occasion de la traditionnelle cérémonie, qui, cette année, s’est tenue dans la salle de conférence du Musée océanographique.

Dans Son allocution, le Prince Souverain a déclaré : « La sécurité a toujours constitué l’un des atouts de notre Pays. Il nous appartient donc de faire bloc pour la préserver. Chacun doit y prendre sa part : les femmes et les hommes dont la noble mission professionnelle est de la garantir mais, au-delà, tout un chacun, par sa discipline, sa compréhension à l’égard des mesures de vigilance mises en œuvre ».

Après avoir évoqué la situation sécuritaire en 2017 et la mise en place du plan « Sûreté Publique 2020 » avec notamment un renforcement des effectifs, Richard Marangoni a tenu à rappeler que sur la période 2012-2016 la délinquance générale avait baissé de 28% et la délinquance de voie publique de 43%. Cette tendance, alors qu’on aurait pu s’attendre à une certaine stabilisation, se poursuit sur l’année 2017 avec une baisse de 1,04% pour la délinquance générale et 16,58% pour la délinquance de voie publique. Les cambriolages ont quant à eux baissé de 17,14%.

Richard Marangoni a également évoqué, en complément de « Sûreté Publique 2020 », « Monaco, a Safe City », une initiative basée sur la prévention et visant à renforcer l’architecture de la sécurité de la Principauté.

A l’issue de la cérémonie, le Prince Souverain a remis l’Agrafe des Services Exceptionnels, pour acte de courage et de dévouement, à 19 fonctionnaires de police qui se sont particulièrement distingués au cours des années 2016 et 2017.